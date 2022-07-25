Главный расследователь Bellingcat Грозев участвовал в планах украинской разведки по угону самолетов ВС России

Главный расследователь издания Bellingcat (признан иноагентом в России) Христо Грозев участвовал в планах украинской разведки по угону российских военных самолетов. Информация об этом есть в материалах ФСБ.

«Очевидно, что сама операция проводилась при поддержке западных и, в первую очередь, британских спецслужб. Мы знаем о причастности Грозева и МИ-6 не только из этих заявлений», — рассказал RT оперативник ФСБ.

Украинская военная разведка попыталась завербовать российских летчиков и угнать боевые самолеты. Летчиков попытались склонить к перелету и посадке на аэродромы, контролируемые ВСУ, предлагая денежное вознаграждение и гарантированное получение гражданства одной из стран ЕС. Российскому летчику пообещали два миллиона долларов за угон отечественного военного самолета. Главное управление разведки Минобороны Украины интересовалось самолетом Су-24, Су-34 или Ту-22МЗ и было готово заплатить вдвое больше обычного.

По данным спецслужбы, разведчики Украины действовали от имени ее политического руководства.