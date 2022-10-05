Пушилин пообещал освободить Красный Лиман | 360°

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Пушилин пообещал освободить Красный Лиман

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05 октября 2022, 11:25

Пушилин пообещал освободить Красный Лиман

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Россия освободит Красный Лиман

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Российские войска освободят Красный Лиман. Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил об этом в эфире «Соловьев Live», сообщило РИА «Новости».

«Я понимаю, что освободим мы и Красный Лиман, безусловно. Для нас это болезненная точка, очень болезненная. Ну и освободим всю территорию Донецкой Народной Республики», — сказал он.

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Денис Пушилин добавил, что украинские войска не смогли удержать позиции в Артемовске и начали отступление. Полное взятие этого города под контроль даст возможность освободить другие населенные пункты.

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Ранее он рассказал, что для атаки на Красный Лиман ВСУ стягивали свои резервы, в том числе с Артемовского направления.

Красный Лиман освободили в мае. В конце сентября российские войска сорвали наступление противника под городом, в районе села Торского, однако затем группировку вывели на более выгодные рубежи — ВСУ стянули дополнительные силы и появился риск попасть в окружение.

ДНР

ВСУ

Специальная военная операция РФ на Украине

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