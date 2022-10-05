Пушилин сообщил, что ВСУ отступают под Артемовском | 360°

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Пушилин сообщил, что ВСУ отступают под Артемовском

Врио главы ДНР Пушилин: ВСУ не могут удержать позиции в Артемовске и отступают

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Вооруженные силы Украины в Артемовске отступают. Об этом заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире программы «Соловьев Live».

«Мы фиксируем, что в самом Артемовске противник отступает, так как не имеет возможности удерживать ранее занимаемые позиции. Взятие Артемовска создает очередную удобную ситуацию для освобождения следующих населенных пунктов», — сказал он.

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Президент России Владимир Путин назначил Дениса Пушилина врио главы Донецкой Народной Республики, которая 30 сентября вошла в состав РФ. Соответствующий указ главы российского государства опубликован на сайте правовой информации.

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Ранее президент России Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав Российской Федерации. Соответствующие документы опубликовали.

Референдумы о присоединении к России прошли в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. Абсолютное большинство проголосовавших высказалось за то, чтобы продолжить жить и развиваться в составе РФ. В своей программной речи по итогам референдумов президент Владимир Путин заявил, что «люди, живущие в Луганске и Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами навсегда».

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