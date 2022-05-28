Минобороны сообщило о полном освобождении Красного Лимана

Вооруженные силы России и подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики в ходе совместных действий полностью освободили от украинских националистов город Красный Лиман. С таким заявлением выступил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что в ходе проведения специальной операции за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 около города Орехово Запорожской области.

Также уничтожено 19 украинских беспилотников в районе 13 населенных пунктов Харьковской области, Донецкой и Луганской народных республик, включая ударный беспилотный дрон Bayraktar TB2, сбитый в районе села Покровка Николаевской области.

Кроме того российские ПВО перехватили баллистическую ракету «Точка-У», выпущенную украинскими войсками по населенным пунктам Харьковской области, а также семь реактивных снарядов ракетных систем залпового огня в Херсонской области.

Ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил России за сутки поразили 57 пунктов управления, 42 украинских артиллерийских и минометных подразделения на огневых позициях, две батареи реактивных систем залпового огня «Град», а также 618 мест скопления военной техники и живой силы противника.

С начала специальной операции Украина потеряла 182 самолета и 128 вертолетов, 1045 беспилотников, 324 зенитно-ракетных комплекса, 3297 танков и бронированных машин, 444 установки реактивных систем залпового огня, 1714 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3245 единиц военной автомобильной техники.