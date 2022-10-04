Глава ДНР заявил о планах союзных войск освободить Красный Лиман | 360°

Спецоперация 04 октября 2022, 14:57 Поделиться Telegram

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Viber Глава ДНР заявил о планах союзных войск освободить Красный Лиман Глава ДНР Пушилин: союзные войска планируют освободить Красный Лиман РИА «Новости»

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Союзные войска планируют освободить Красный Лиман. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Первого канала».

«По той информации, которая у меня есть, линия обороны выстраивается достаточно серьезная в районе Кременной, и по той опять же информации, которую мне дают ребята с мест, что у противника нет шансов, противник не оставляет попыток, пытается с разных сторон подходить, прощупывает, использует артиллерию. Но ребята понимают, что может дальше происходить, если здесь не удержать позиции, поэтому я рассчитываю, что <…> и там выдержим, и Красный Лиман освободим, это тоже наша задача», — сказал он.

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Он пояснил, что для атаки на Красный Лиман ВСУ стягивали резервы в том числе с Артемовского направления. Сейчас подразделения ДНР уже фиксируют отступление противника на отдельных участках в самом Артемовске и укрепляют свои позиции.

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Ранее Денис Пушилин сообщил, что союзные силы начали выстраивать серьезную линию обороны в районе города Кременная Луганской Народной Республики. Он добавил, что украинские военные на отдельных участках в Артемовске начали отступать.

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