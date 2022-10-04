Глава ДНР заявил о планах союзных войск освободить Красный Лиман | 360°

Все новости

Спецоперация

04 октября 2022, 16:08

ВС России уничтожили более 5,3 тысячи танков и бронемашин ВСУ с начала спецоперации

Мир

04 октября 2022, 16:06

США и Польшу обвинили в диверсии на «Северных потоках»

Реклама

Подмосковье

04 октября 2022, 16:01

Школу в микрорайоне Павлино в Балашихе отремонтируют в 2023 году

Мир

04 октября 2022, 15:52

Илон Маск предложил «мирный план» для Украины. Что может стоять за этим

Спецоперация

04 октября 2022, 15:52

ВС России уничтожили свыше 15 тонн боеприпасов в Запорожье

Подмосковье

04 октября 2022, 15:50

Новая очистная станция в Истре улучшила качество воды для 180 тысяч жителей

Мир

04 октября 2022, 15:41

Глава Минобороны Белоруссии заявил о враждебных целях некоторых руководителей соседних стран

Здоровье

04 октября 2022, 15:28

Врач Неронов дал советы по питанию пожилым людям

Власть

04 октября 2022, 15:26

Запад не скрывал действий по разрушению «Северных потоков» — генпрокурор России

Спецоперация

04 октября 2022, 14:57

Глава ДНР заявил о планах союзных войск освободить Красный Лиман

Глава ДНР Пушилин: союзные войска планируют освободить Красный Лиман

Читать 360tv в

Союзные войска планируют освободить Красный Лиман. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Первого канала».

«По той информации, которая у меня есть, линия обороны выстраивается достаточно серьезная в районе Кременной, и по той опять же информации, которую мне дают ребята с мест, что у противника нет шансов, противник не оставляет попыток, пытается с разных сторон подходить, прощупывает, использует артиллерию. Но ребята понимают, что может дальше происходить, если здесь не удержать позиции, поэтому я рассчитываю, что <…> и там выдержим, и Красный Лиман освободим, это тоже наша задача», — сказал он.

Реклама

Он пояснил, что для атаки на Красный Лиман ВСУ стягивали резервы в том числе с Артемовского направления. Сейчас подразделения ДНР уже фиксируют отступление противника на отдельных участках в самом Артемовске и укрепляют свои позиции.

Реклама

Ранее Денис Пушилин сообщил, что союзные силы начали выстраивать серьезную линию обороны в районе города Кременная Луганской Народной Республики. Он добавил, что украинские военные на отдельных участках в Артемовске начали отступать.

ДНР

Красный Лиман

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама