Союзные войска вышли из Красного Лимана на выгодные рубежи | 360°

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01 октября 2022, 16:56

Союзные войска вышли из Красного Лимана на выгодные рубежи

Минобороны сообщило о выводе войск из Красного Лимана на выгодные рубежи

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Группировку союзных войск отвели на выгодные рубежи из населенного пункта Красный Лиман после возникновения угрозы окружения со стороны противника. Об этом говорится в официальном сообщении Минобороны России.

Накануне массированными огневыми ударами российские войска уничтожили более 200 боевиков ВСУ, девять боевых машин пехоты и пять танков.

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«Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении. В связи с созданием угрозы окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи», — уточнили в Минобороны.

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Накануне глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил назвал сложной ситуацию в Красном Лимане. Он подчеркнул, что противник постоянно стягивал к городу новые силы, которым оказывали сопротивление союзные войска.

Бойцы, заметил Пушилин, делают все, чтобы удержать позиции и сохранить личный состав. Но окончательное решение по ситуации остается за командирами.

Красный Лиман, отмечал глава ДНР, оказался в полукольце, но союзные войска сохранили контроль над дорогой в Сватово.

Специальная военная операция РФ на Украине

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