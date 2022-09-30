Союзные силы остановили ВСУ под Красным Лиманом | 360°

Спецоперация 30 сентября 2022, 18:14 Поделиться Telegram

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Viber Союзные силы остановили ВСУ под Красным Лиманом РИА «Новости»: село Торское находится под полным контролем союзных сил РИА «Новости»

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Союзные силы остановили продвижение украинских войск под Красным Лиманом. Корреспонденты РИА «Новости» проехали по дороге от Кременной до Торского и подтвердили, что село Торское находится под полным контролем союзных сил.

Украинские военные регулярно обстреливают дорогу снабжения. Ехать по ней можно только на большой скорости. Союзные силы перебрасывают подкрепление в район Красного Лимана.

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Украинское командование поставило задачу захватить Красный Лиман к 30 сентября, для того чтобы омрачить вступление новых регионов в состав России. И только благодаря героическим усилиям бойцов ВС РФ эти планы были сорваны, сказал собеседник агентства.

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Ранее глава ДНР Денис Пушилин отметил, что союзные силы удерживают ситуацию под Красным Лиманом и Угледаром, а также продолжают продвижение на Артемовском направлении.

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