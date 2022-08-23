Шольц заявил, что Запад никогда не признает присоединения украинских территорий к России

Запад никогда не признает присоединение украинских территорий к России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на форуме «Крымская платформа». Об этом написал ТАСС.

Запад будет придерживаться жестких санкций против России и оказывать военную помощь Украине, добавил канцлер.

«Мы продолжим поставлять оружие. Мы поставили на рельсы новый пакет [военной помощи], включающий другие современные системы ПВО, гранатометы, тонны боеприпасов, противодронных приспособлений, бронированные ремонтно-эвакуационные машины», — отметил Шольц.

«Крымская платформа» — форум, в котором участвуют главы государств и международных организаций. Его целью провозглашается «восстановление территориальной целостности Украины».

Между тем Херсонская и Запорожская области готовятся к референдуму о присоединении к России. Власти Херсонской области заявили, что регион не нуждается в признании итогов референдума Украиной. Аналогичное заявление прозвучало и от Запорожской области: администрация проявила безразличие к мнению как Украины, так и Запада.

Замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева отметила, что народный референдум о вступлении в состав Российской Федерации должен пройти в один день на всех освобожденных территориях. Остается дождаться, пока от нацистов полностью очистят Донецкую Народную Республику.

Глава ДНР Денис Пушилин ранее сообщил, что референдум в республике пройдет после ее полного освобождения, писал RT.