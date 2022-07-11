Глава Минобороны Украины анонсировал контрнаступление на южные области

Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ вернуть под контроль юг страны. План контрнаступления разработает Генштаб, в операции примут участие до миллиона бойцов. Об этом британской газете The Times рассказал министр обороны Украины Алексей Резников.

«Алексей Резников сказал, что президент Зеленский приказал украинским военным отбить прибрежные районы, которые имеют жизненно важное значение для экономики страны», — сообщил автор статьи.

Владимир Зеленский отдал соответствующий приказ главнокомандующему, который разработает план. Затем Генштаб Украины проанализирует его и скажет, что нужно сделать для проведения операции.

По словам министра обороны, Вооруженные силы Украины насчитывают около 700 тысяч бойцов. Дополнительные 300 тысяч человек выступят со стороны нацгвардии, полиции и пограничной службы.