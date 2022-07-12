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    12 июля 2022, 06:34

    Украинские войска предприняли неудачную попытку наступления на Запорожскую область

    Рогов: украинская армия предприняла неудачную попытку наступления в Запорожской области

    Екатерина Виславская

    Войска Украины предприняли неудачную попытку наступления на Запорожскую область, но встретив жесткий отпор, бежали, сообщил РИА «Новости» член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

    Украинские войска предприняли неудачную попытку наступления на Запорожскую область

    «Украинская армия в последнее время активизировалась в запорожском направлении. Помимо терактов, диверсий и артиллерийских обстрелов была предпринята неудачная попытка наступления в Запорожской области», — рассказал он.

    Националисты попытались атаковать позиции военных, но из-за жесткого отпора бежали.

    По словам Владимира Рогова, административный центр области, Запорожье, все еще находится под контролем украинских войск. Однако он уверен, что скоро город освободят.

    Тем временем в Энергодаре сообщили, что украинские беспилотники сбросили мины на здание вблизи Запорожской АЭС. Никто не пострадал.