Войска Украины предприняли неудачную попытку наступления на Запорожскую область, но встретив жесткий отпор, бежали, сообщил РИА «Новости» член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.

«Украинская армия в последнее время активизировалась в запорожском направлении. Помимо терактов, диверсий и артиллерийских обстрелов была предпринята неудачная попытка наступления в Запорожской области», — рассказал он.

Националисты попытались атаковать позиции военных, но из-за жесткого отпора бежали.

По словам Владимира Рогова, административный центр области, Запорожье, все еще находится под контролем украинских войск. Однако он уверен, что скоро город освободят.

Тем временем в Энергодаре сообщили, что украинские беспилотники сбросили мины на здание вблизи Запорожской АЭС. Никто не пострадал.