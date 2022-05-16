Вооруженные силы РФ продвинулись в демилитаризации Украины, которой не помогает поставляемая Западом техника. Украинские власти заявляют о планах вернуть территории военным путем, но российская армия им этого не позволит. Своим видением хода спецоперации с «360» поделился полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Далее — его прямая речь.

Сможет ли Украина вернуть территории

Тут недавно выступал господин Арестович, о том, что они там собираются миллион поставить под ружье.

Но знаете, есть такой анекдот. Слон съест мороженое? Съесть-то съест, да кто же ему даст!

Так и здесь. Кто же им даст возможность захватить все это военным путем? Сил и средств у Украины пока таких нет, да и мы не позволим. То есть это блеф. Я думаю, это пропагандистские трюки.

Наступление российской армии

Давайте с севера на юг будем смотреть. Попасная — освобождена. Изюм — освобожден. Лисичанск и Северодонецк — полностью окружены, там идут бои уже на уничтожение группировки. Мариуполь — группировка полностью уничтожена. Наши войска освобождены двигаться в направлении Краматорска. Позавчера занят Нью-Йорк (бывший поселок Новгородское — прим. ред.).

Источник фото: РИА «Новости»

Мы наступаем медленно, да. Многие говорят, что же мы все… Даст бог, потихоньку мы выдавим.

Дело в том, что мы ведем бои в очень укрепленных районах, они в фортификационном отношении укреплены. Ну представьте, восемь лет лили бетон, копали ямы, укрепляли, ставили там в жилые помещения ДОТы, ДЗОТы. Все это мы разгромим.

Мы их очень хорошо демилитаризовали. Военно-морской флот Украины перестал существовать. Авиация Украины как вид рода войск перестал существовать. Бронетанковые войска, ну, они частично боеспособны выполнять какие-то задачи. Артиллерия — практически 50% выведено из строя. Специальные какие-то машины — тоже.

Поставки оружия Запада

Мы громим их по всем направлениям. Запад пытается их спасти, поставляя технику.

Дело в том, что эта техника очень интересная. Она или устаревшая и непригодная для использования, или находится в таком состоянии, что среднестатистический боец украинской армии не в состоянии ее освоить.

Источник фото: Flickr

Оружие Запада, конечно, нанесет нам ущерб. Поэтому порицание им. Но остановить российскую армию они не в состоянии. Чтобы остановить российскую армию, нужно чтобы эту технику осваивали не украинские солдаты, а солдаты НАТО, которые готовятся годами к ее использованию, полностью знают ее принцип и тому подобное.

Приведу один пример. Разрекламированные американские гаубицы M-777 поступили на вооружение украинской армии без систем цифрового сопровождения стрельбы. То есть с оптическими прицелами, а это времена Второй мировой войны. Эти гаубицы пока никак не могут преломить ход боевых действий.