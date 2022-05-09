Посол ЛНР в России сообщил, что бригада ВСУ покинула Лисичанск

В результате ряда боестолкновений бригада военнослужащих ВСУ покинула город Лисичанск. Посол Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Непосредственно из Лисичанска сегодня снялась и вышла целая бригада ВСУ, оставив свои позиции после небольших боестолкновений», — написал он.

Также Мирошник добавил, что по Лисичанскому нефтеперерабатывающему заводу нанесли несколько ударов.

«По Лисичанскому НПЗ было несколько прилетов. Нанесены удары по <…> нескольким бомбоубежищам на территории завода, которые облюбовал комсостав ВСУ. <…> Попытка пересидеть не удалась», — сообщил посол ЛНР.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Попасная в Луганской области полностью взят под контроль российских Вооруженных сил. Бои за Попасную велись в течение двух месяцев. Взятие города открывает выход на дорогу, ведущую на Артемовск, западнее прикрывающий основные пункты обороны ВСУ. Также ВС РФ и Народная милиция ЛНР получают возможность с юга выдвинуться во фланг украинским войскам в Лисичанске и Северодонецке.