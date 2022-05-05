Бойцы ВСУ массово сдаются в плен. Все это из-за плохой подготовки Пентагона

Пентагон признал, что вывозит солдат ВСУ в Европу. Там их учат управлять техникой, которую НАТО передает Украине, и возвращают домой — учить остальных. Однако пленные украинцы говорят, что большинство зарубежной техники браковано, толком нет никакого обучения военному делу.

Инструкторы Пентагона

Инструкторы США в Европе обучают украинских военных обращению с американскими артиллерийскими установками, радарами и ударными беспилотниками. Уже более 220 украинцев освоили гаубицы M-777, еще 20 солдат ВСУ прошли недельный курс обучения по использованию новейшего беспилотника Phoenix Ghost. При этом 121 такой аппарат уже отправили на Украину. На этой неделе к занятиям приступит более 50 украинцев.

Пентагон начал обучать украинцев в конце апреля этого года, сообщило американское политическое издание The Hill. В качестве базы американцы используют военные объекты в Германии. В Графенвере, штаб-квартире гарнизона армии США в Баварии, первая группа военнослужащих ВСУ уже прошла курс и вернулась в свою страну.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский попросил у США противокорабельные ракеты наземного базирования, реактивные системы залпового огня Himars и беспилотники с большой дальностью полета. Этот список он озвучил во время беседы с делегацией американского конгресса. При этом Россия еще 25 апреля направила в адрес Соединенных Штатов ноту с требованием прекратить поставлять оружие на Украину.

Украинцев переучивают под НАТО

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в разговоре с «360» отметил, что пока инструкторы США подготовили не так много солдат ВСУ. Главная задача американцев — не научить, а переучить украинских военных на оружие НАТО. Сомнительно, что управление дронами можно освоить за неделю-другую, а вот артиллерия — другое дело.

«Украинцев пока что учат управлять пушками. Дело в том, что к артиллерии советского производства снаряды закончились. А поставленные европейские пушки НАТО имеют некие отличия. Разумеется, трех сотен обученных военных не хватит на всю армию Украины. Логика у американцев простая: мы этих обучим, а эти обучат остальных», — сказал Журавлев.

Политолог отметил, что большая часть вывезенных на учебу украинских военнослужащих захочет вернуться. При этом он не исключил, что их наставники из Пентагона вряд ли позволят ученикам отсидеться в европейском тылу.

Нерабочее оружие

Украинские военные давно сотрудничают с НАТО. Однако инструкторы Альянса сами показывали довольно низкий уровень подготовки. К примеру, на полигоне во Львове офицеры-инструкторы 45-й пехотной бригадной боевой группы Thunderbird обучали солдат ВСУ навыкам владения 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом Дегтярева. По словам очевидца, даже ленту ДШК учили заправлять неправильно, использовали боеприпасы с абсолютно разной баллистикой, весом и пробивающей способностью, писал сайт odnarodyna.org.

Вооружение, которое получают украинцы, также оставляет желать лучшего. Сдавшийся в плен боец ВСУ Вадим Жолко рассказал, что в лучшем случае срабатывает один из четырех противотанковых Javelin, у остальных наблюдаются постоянные осечки, большинство аккумуляторов было просрочено, у некоторых партий оружия закончился срок эксплуатации.

«Военная помощь от Соединенных Штатов Америки, на мой взгляд, была слишком перехвалена, потому что ПТУРы и гранатометы, их Javelin и NLAW были сильно разрекламированы, но показали себя на практике не такими, какие они есть на самом деле. Были осечки, стреляет обычно одна из четырех, и то бывают неразрывы. Либо же вообще в 50 метрах разрывались, не долетая до цели», — рассказал пленный.

Однако и без зарубежного оружия солдаты украинской армии мало подготовлены к боевым действиям. Один из пленных рассказал, что на стрельбище под Черкассами их возили лишь однажды, раздав по 10 патронов на человека. Неудивительно, что при первой же возможности бойцы ВСУ подняли руки вверх и передали российским военным весь боекомплект — четыре автоматных рожка, 120 патронов.