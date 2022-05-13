Украина намерена довести численность армии до одного миллиона человек

Армии Украины необходимо увеличить число военных до одного миллиона человек. Как сообщил ТАСС, такое заявление сделал министр обороны страны Олег Резников.

Он отметил, что в ходе мероприятий по мобилизации гражданского населения и решениям властей сейчас в стране организована качественная оборона. Но численность непосредственных участников боевых действий необходимо увеличить.

«Мы ориентируемся на потребность обеспечить один миллион человек, которые будут бороться с врагом», — заявил министр.

По его словам, конфликт, который сейчас происходит на Украине привел к резкому росту оборонных нужд, к которым страна оказалась не готова.

По принятому Верховной радой законе «Об основах национального сопротивления» с января этого года Силы территориальной обороны стали отдельным родом войск Украинской армии. Всего на Украине действует 25 подобных бригад общей численностью 100 тысяч человек.

До начала специальной военной операции общая численность Вооруженных сил Украины насчитывала около 200 тысяч человек.