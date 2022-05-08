Кадыров сообщил о взятии Попасной под полный контроль войск РФ

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что город Попасная в Луганской области полностью взят под контроль российских Вооруженных сил. Об этом политик написал в личном Telegram-канале, ссылаясь на информацию помощника Даниила Мартынова.

«Друзья, только что мой дорогой брат Даниил Мартынов доложил мне оперативную информацию, делюсь ею с вами — город Попасная ЛНР полностью освобожден от украинских оккупантов. Благодарю бойцов за службу и мужество, проявленное при освобождении этого важного и сложного стратегического населенного пункта. <…> Жители еще одного города Донбасса теперь могут вернуться к мирной жизни», — написал Кадыров.

Бои за Попасную велись в течение двух месяцев. В освобождении населенного пункта участвовали российские военные, Народная милиция ЛНР, отряды чеченского спецназа. Взятие города открывает выход на дорогу, ведущую на Артемовск, западнее прикрывающий основные пункты обороны ВСУ. Также ВС РФ и Народная милиция ЛНР получают возможность с юга выдвинуться во фланг украинским войскам в Лисичанске и Северодонецке — последние города Луганской области, находящиеся под контролем ВСУ.

Ранее Кадыров сообщал, что чеченские спецподразделения взяли большую часть Попасной под контроль, от ВСУ полностью зачищены главные улицы и центральные районы.