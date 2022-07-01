Михаил Онуфриенко: ВСУ уже не хотят бороться и прикрываются мирными

Тактика российской армии изменилась на северодонецком направлении — ВСУ до последнего дают возможность выйти из котла. У противника боевая мотивация снизилась, и многие части не хотят сражаться. Своими мыслями с «360» поделился политолог Михаил Онуфриенко.

Далее — прямая речь.

Президент России Владимир Путин правильно сказал, что все развивается по плану. Другое дело, что подробности плана ни до кого не доводятся. Но по факту мы можем видеть, как идет постепенное продавливание обороны противника и как сделали ставку на ракетно-артиллерийский огонь.

Идет уничтожение превосходящих сил, как минимум есть двукратное превосходство обороняющихся над наступающими. Обычно должно быть наоборот, но здесь ситуация прямо противоположная.

Идет подавление огня, а затем продвижение по продавленным опорным пунктам противника. Другого пути нет. Но это ведет к минимизации потерь среди гражданского населения и среди военных

Мариуполь был полностью окружен, и подготовленная группировка противника была вынуждена либо обороняться, либо умереть, либо сдаваться. Мы видели, как долго это происходило.

Но в Северодонецке противнику дали возможность переправиться через Северский Донец и уйти частично в Лисичанск. То есть полное огневое поражение не наносилось. Даже с блокированной территории завода «Азот» боевики вышли. Пусть не все, но возможность им предоставили.

То же самое с Лисичанском. И после уничтожения укрепрайона в Горском и Золотом противник тоже выходил. Опять же, не все и с потерями. Тем не менее вчера вышли около 500 боевиков. Но это сделано сознательно.

Обороняющаяся группировка теряет мотивацию. Часть сил уходят, а они остаются. Понятно, что это не повышает боеспособность войск. Северодонецк почти освобожден без фатального повреждения инфраструктуры и с колоссальным количеством сбереженных жизней среди гражданского населения.

Противник не мотивирован

Боеспособность подразделений в Мариуполе и Лисичанске разная. Я знаком хорошо с «Азовом»*, который берет начало в Харькове. Знаком с Андреем Билецким — основателем «Азова»*. Это очень мотивированные бойцы. Это настоящие нацисты, и мотивация у них колоссальная.

Многие из них осознавали, что находятся на территории Донецкой Республики и отягощены массой преступлений, в том числе в Мариуполе. Именно поэтому они бились до последнего

В Северодонецке и Лисичанске другой состав вооруженных сил противника. Многие части теробороны вообще мотивации не имеют и воевать не хотят. Они уже посмотрели на опыт Мариуполя, а наша тактика изменилась. То есть мы оставляем им возможность выйти из котла практически до последнего.

Командование тоже не хочет оставаться на убой. Желающих нет. Если есть возможность уйти, то они уходят. На моральное и психологическое состояние тех, кто в Лисичанске, это оказывает удручающее состояние.

Рубеж обороны

Весь характер городской агломерации вынуждал Валерия Залужного отвести войска из Лисичанска и Северодонецка на новый рубеж. Тогда речь шла о создании городов-фортов. Если посмотреть на карту, то можно увидеть, как они мягко переходят друг в друга. Славянск, Краматорск и далее до Торецка включительно.

Получается дуга из городов, которые позволяют вести эффективную оборону в городской застройке. Как бы цинично ни звучало, у них есть возможность прикрываться мирными.

Эти города-форты будут существенным узлом обороны. Именно за него будут драться упорно и до последнего, потому что идет серия поражений. Все это наносит удары по моральному состоянию войск.

Слишком много потерь. И конкретно потеря этого узла обороны говорит о потере всего Донбасса.

* «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.