Путь к сверхчеловеку. Как основатель «Азова» призывал белых к крестовому походу и строил национализм на Украине

Основатель «Азова»* Андрей Билецкий заявил, что многие бойцы полка — националисты, а украинцы в целом придерживаются таких же взглядов. До начала своей политической деятельности Билецкий разделял неонацистскую идеологию, призывал к крестовому походу белых народов и говорил о создании сверхлюдей. Но после Евромайдана стал депутатом Верховной рады и основал ультраправую националистическую партию.

Интервью Билецкого

Основатель «Азова»* и экс-депутат Верховной рады Украины Андрей Билецкий заявил в интервью Financial Times, что многие бойцы полка являются националистами. По его словам, большинство украинцев разделяют такие же взгляды и почитают Степана Бандеру как героя. Билецкий добавил, что среди бойцов есть не только украинцы, но и представители других национальностей.

Националист назвал «Азов»* «хребтом обороны Мариуполя». По его словам, в городе находятся около 1,5 тысячи бойцов. Всего их в батальоне «десятки тысяч».

Сам же Билецкий увлекся национализмом еще в университете и возглавлял несколько украинских националистических формирований и партий. После начала специальной военной операции России на Украине появились слухи о его возможном побеге.

Националист со студенческой скамьи

Андрей Билецкий родился в Харькове 5 августа 1979 года. После школы он пошел учиться на исторический факультет Харьковского университета имени В. Каразина и уже тогда разделял националистические идеи — его дипломная работа была посвящена деятельности Украинской повстанческой армии (УПА)**. В 1999 году вместе с другими националистами хотел поехать воевать в Косово, написала газета «Аргументы и факты».

В 2001 году Билецкий участвовал в протестной кампании «Украина без Кучмы» и был задержан милицией. СБУ пыталась исключить националиста из университета, но свою деятельность он не остановил. С 2002 по 2003 год Билецкий возглавлял харьковский отряд организации «Тризуб им. Бандеры»** и сотрудничал с Социал-национальной партией (сейчас называется «Свобода»).

После этого Билецкий создал неонацистскую организацию «Патриот Украины» , куда вошли националисты из других объединений. Ее члены задерживали нелегальных мигрантов и искали точки наркоторговли. Среди националистов Андрей Билецкий получил прозвище Белый вождь за свои амбиции. Однако самому Билецкому это прозвище не нравилось. Он утверждал, что в кругах националистов принято иметь псевдонимы, ему досталось прозвище Белый, написал сайт «Украина.ру».

В 2011 году на Билецкого совершили покушение в подъезде его дома — в него несколько раз выстрелили из револьвера. В том же году националиста арестовали по статье «Разбой» и заключили под стражу, но после Евромайдана его освободили как политического заключенного.

В марте 2014 года он стал руководителем организации «Правый сектор»**. Через два месяца возглавил батальон «Азов»*, который открыто использует нацистскую символику и входит в структуру Национальной гвардии Украины. Спустя несколько месяцев подразделение из батальона переформировали в полк.

Билецкий в Раде

Билецкий совершил короткий путь от арестованного за разбой до депутата Верховной рады Украины. В сентябре 2014 года его включили в военный совет партии «Народный фронт» бывшего премьер-министра Арсения Яценюка и спикера Верховной рады Александра Турчинова. В том же месяце он подал документы на регистрацию в качестве независимого кандидата в народные депутаты Украины в Киеве.

Перед выборами правозащитники подали письмо Арсению Яценюку и призвали не выдвигать Билецкого кандидатом от «Народного фронта», поскольку тот разделял человеконенавистническую, расистскую, антилиберальную и антиевропейскую идеологию.

Тем не менее он победил на выборах в своем округе и стал в парламенте заместителем главы комитета по вопросам национальной безопасности и обороны. Также входил в группы по межпарламентским связям с Грузией, Великобританией, Израилем, США, Польшей и Литвой.

Лидер «Национального корпуса»***

В 2016 году Билецкий стал главой ультраправой националистической партии «Национальный корпус»***. За годы в Верховной раде националист почти не голосовал и не стал автором ни одного закона. Он также пропускал заседания, а в 2017 году вообще не появлялся в парламенте.

В 2019 году Билецкий решил сделать ставку на выборы в Верховную раду. Однако его партия не вошла в парламент.

Билецкий активно выступал против администрации как бывшего президента Украины Петра Порошенко, так и президента Владимира Зеленского. Он пытался срывать митинги Петра Порошенко во время предвыборной президентской гонки, требовал прекратить потворствовать коррупции в армии и отправить в тюрьму первого замсекретаря СНБО Олега Гладковского и его сына.

В 2019 году, когда Владимир Зеленский намеревался разрешить ситуацию в Донбассе мирным путем, Андрей Билецкий пригрозил ввести в регион тысячи бойцов «Азова»*. Националист посчитал, что развод войск означает «сдачу огромной территории».

Политические взгляды

С течением времени Билецкий изменял свои политические взгляды. Вначале он не стеснялся выражать свои нацистские взгляды о расовом превосходстве.

В статье «Украинский социал-национализм» Билецкий в 2010 году утверждал, что цель идеологии — сделать сверхчеловека из «слабого современного человека». Отвергая идеи демократии и либерализма, он признавал власть «врожденных вождей проводников».

«Тот, кто считает, что подобная система власти неприемлема, пусть подумает, приемлема ли современная властная система, при которой проститутка и академик имеют равное право голоса, где деградированный наркоман или педераст одинаково ценится на выборах с командиром танковой дивизии», — писал он в статье.

Там же Билецкий говорил о необходимости расовой чистки Украины, а исторической миссией страны называл «последний крестовый поход», в который она поведет «белые народы» против «возглавляемой семитами недочеловечности».

В конце статьи он призывал построить Великую Украину, «поднять на щит все древние украинские арийские ценности» и помочь европейской цивилизации победить в некой мировой борьбе.

К 2016 году слова националиста стали напоминать заявления европейских ультраправых политиков, а враждебность по отношению к России — становиться неотъемлемой частью риторики.

Националист выступал за создание балто-черноморского союза, ядром которого должны были стать Украина и Польша. По мнению Билецкого, эти страны должны противостоять России.

С 2018 года он попал в список украинских физлиц, против которых РФ ввела санкции.

Билецкий сбежал?

В начале военной спецоперации России в СМИ и соцсетях появились сообщения о возможном побеге Андрея Билецкого. Российский политолог Армен Гаспарян отметил, что националист исчез из поля зрения и информационного пространства. Он предположил, что Билецкий сбежал с Украины, испугавшись последствий военных действий. Гаспарян не исключил, что националист находится в западной части Украины и пытается скрыться от правосудия.

Одним из немногих крупных появлений Билецкого в СМИ за последний месяц стало сообщение о гибели под Мариуполоем одного из главных идеологов «Азова»* — Николая Кравченко.

При этом Билецкий активно ведет свои соцсети. В Telegram-канале «Андрій Білецький» он каждый день постит видео, но не с собой. И нельзя понять по этим кадрам, находится он на передовой или в безопасности в другой стране.

*Отдельный отряд специального назначения «Азов» признан в России экстремистской организацией и запрещен.

**Украинская повстанческая армия (УПА), «Тризуб им. Бандеры» и «Правый сектор» — организации признаны в России экстремистскими и запрещены.

***«Национальный корпус» — запрещенная в России националистическая партия.