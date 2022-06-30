Украина едва наскребает последние резервы своей армии

Главные сообщения, которые сделало Минобороны на брифинге, касались уничтожения украинского пункта управления группировки «Хортица», двух сбитых украинских самолетов Су-25 и одного Су-27 и успешного удара по пункту управления 123-й бригады теробороны Украины. Украина уже вынуждена задействовать глубокие резервы армии, которые «еле наскребла», рассказал «360» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

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Резервные бригады

«Хортица» — группировка, которая двигается в направлении Днепра, Запорожья, в этом районе. Это резервные территориальные бригады, которые готовят оборонительные рубежи в глубине в случае отхода ВСУ. То, что нанесли удар по пункту управления, говорит, что наши разведчики мониторят ситуацию. Помните, говорилось, что будут наноситься удары по пунктам принятия решений? Это в сфере той доктрины, которую выдвинул наш главнокомандующий Владимир Путин: все выявленные пункты управления будут уничтожаться. Это вчера и было подтверждено.

Источник фото: телеканал «360»

Эпизодические действия ВСУ

Это эпизодические действия воздушных сил Украины. Эти самолеты спрятаны, там остались единицы, как правило, базирующихся в глубине страны — или их прячут на территории Румынии. Они иногда выходят для нанесения удара, и в основном сразу попадают под огонь нашей ПВО.

Сама политика, которую проводит Украина, уже показывает, что они считают эти территории утраченными

Поэтому по ним наносятся такие страшные массированные удары реактивной артиллерии. То есть они сметают все по принципу выжженной земли.

О контратаках можно говорить еще, они сохраняют активность, но это изменения на фронте до пяти километров и в глубину от километра до полутора. Это ограниченное действие, и что-то вернуть они уже больше не в состоянии.

Глубокие резервы

Теороборона — это глубокие резервы, которые уже реально не глубокие, а чуть ли не передний край. Резервы, которые Украина еле-еле наскребла, — это уже пятая волна мобилизации. Мы уничтожаем их по мере обнаружения.