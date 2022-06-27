«Азот» под контролем. Как новая тактика ведения боя помогла ускорить взятие Северодонецка

Заложников, которых держали на заводе «Азот» в Северодонецке, освободили, а весь город перешел под контроль военных России и ЛНР. Военные эксперты, правда, допускают, что на территории предприятия еще могут находиться националисты. Однако то, что город уже не вернется к ВСУ, бесспорно. Взять его помогла новая тактика ведения боя российских военных.

Эвакуация с завода «Азот»

Посол ЛНР Родион Мирошник заявил об освобождении всех заложников на «Азоте». По его словам, территория полностью освобождена.

«Там люди остаются по нескольким причинам. Во-первых, какому-то количеству людей просто некуда идти, и они не хотят покидать территорию Северодонецка, таких людей около 30%. То есть это люди, которые пока решили там оставаться в бомбоубежищах, им сейчас наши бойцы привозят продукты питания, воду, медикаменты», — процитировал Мирошника ТАСС.

Ранее Народная милиция ЛНР в Telegram-канале сообщила об эвакуации с территории «Азота» более 500 мирных жителей.

«Народная милиция продолжает эвакуировать жителей Северодонецка, которые были заточены в бомбоубежище одного из крупнейших предприятий ЛНР — завода „Азот“», — уточнили представители Народной милиции ЛНР.

Людей вывозят в основном в Старобельск. Там находится распределительный пункт, где можно принять решение, куда двигаться дальше — к родственникам или в пункты временного размещения.

По словам Мирошника, сейчас на территории «Азота» находятся еще порядка 500 человек. Они не могут выбраться, так как некоторые переходы заминированы. Бойцы чеченского спецподразделения «Ахмат» и Народной милиции ЛНР уже обнаружили на территории химкомбината боеприпасы и схроны с оружием.

Контроль над Северодонецком

Представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщил о полном установлении контроля над Северодонецком, на территории которого находится завод «Азот», в субботу, 25 июня. В ведомстве отметили, что так пресекли попытку превратить промзону в очаг сопротивления.

Источник фото: РИА «Новости»

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Кирилл Генсер рассказал о нескольких сотнях мирных жителей, которые остались на территории завода. По его словам, их эвакуация небезопасна. При этом в Народной милиции рассказали, что «десятки женщин, которые находились в заложниках», подвергались «регулярным изнасилованиям украинскими боевиками».

«Судя по эмоциально-психологическому состоянию, некоторым женщинам предстоит долгий курс психологической реабилитации», — привел текст сообщения ТАСС.

Помощник Кадырова по силовому блоку Апты Алаудинов рассказал РИА «Новости», что найдены доказательства подготовки северодонецкого аэропорта под создание базы НАТО.

Бегство под видом мирных жителей

Находящиеся на территории «Азота» украинские военные начали сдаваться в плен 17 июня. Их численность не разглашают в целях безопасности военных, отметил офицер Народной милиции республики Андрей Марочко.

Источник фото: РИА «Новости»

При этом украинские военные сжигали форму и покидали Северодонецк в гражданской одежде, под видом мирных жителей. Об этом РИА «Новости» рассказали очевидцы из числа гражданских.

«Оставили форму, переоделись в мою одежду, которая была дома, и ушли. Поломали три двери. Неделю назад узнал, зашел в квартиру. Взяли документы отца, копии», — рассказал один из местных жителей.

Тема Северодонецка закрыта

В принципе, уже можно считать тему Северодонецка закрытой, а город — подконтрольным российским силам. Об этом «360» рассказал эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. Однако он напомнил, что в стратегическом плане речь все же идет о некой конгломерации: Лисичанск и Северодонецк.

Здесь есть определенные закономерности. <…> Если мы говорим о Северодонецке, мы его, конечно, зачистили. Что касается Лисичанска, на сегодня мы там создали котел и активно его границы сужаем, надеемся на то, что защитники этой территории сдадутся Андрей Кошкин.

Чуть менее оптимистично пока настроен военный историк Юрий Кнутов. Он отметил, что окончательная зачистка Северодонецка еще не произошла.

«Город наш на 99,9%. Почему не 100%? Потому что между Лисичанском и Северодонецком протекает река Северский Донец. Она из-за лета и жары неглубокая, ее в некоторых местах можно перейти вброд. Это значит, что военнослужащие из Лисичанска, в принципе, при необходимости <…> могут переправиться все-таки в Северодонецк. Какие-то мелкие группы, незначительные, но все равно», — отметил Кнутов.

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Более того, по его словам, есть вероятность, что в цехах на заводе «Азот» все еще есть националисты. Из-за этого на зачистку города еще должно уйти несколько дней.

Но в общем-то я бы считал, что Северодонецк взят. <…> Полагаю, что в начале июля уже Лисичанск будет находиться где-то на 95% под контролем наших войск. Это связано с тем, что дорога перерезана, поставлять боеприпасы, продукты питания, топливо невозможно, вывозить раненых тоже невозможно Юрий Кнутов.

Кошкин подчеркнул, что героизм российских воинов проявляется везде, в каждом бою. И за Северодонецк шли ожесточенные бои. Кнутов же отметил, что в сравнении с Мариуполем ожесточенность боев за Северодонецк была на порядок ниже.

«Мы изменили тактику ведения городского боя. Очень сильно изменили. И она дала хорошие результаты, поэтому нам удалось отбить у противника Северодонецк. Сейчас занимаемся Лисичанском, тоже используя новую тактику. <…> Просто речь идет о смене тактики, которая позволяет нести меньшие потери и при этом добиваться больших успехов», — отметил Кнутов.

ЛНР полностью возьмут под контроль в ближайшие дни

Взятие любого объекта, подчеркнул Кошкин, продвигает Россию и ЛДНР к концу операции. Это говорит о результативности боевых действий.

«Мы понимаем, что сейчас Лисичанск… Они (ВСУ — прим. ред.) поднялись на географическую возвышенность. И в какой-то степени они готовы обстреливать мирных жителей, не давать им выходить по гуманитарным коридорам. Они держат и „Азот“ под якобы прицелом. И подходы к Лисичанску обстреливают. Наши вооруженные силы выводят мирных жителей, но это осуществляется с большим трудом», — пояснил Кошкин.

Он напомнил, что уже есть первые сведения о том, как непросто было людям под «защитой» ВСУ. Однако еще не так много людей вышли из этих регионов, так как националисты стараются не выпускать их.

Не сообщают время открытия гуманитарных коридоров. Если кто-то прослышал и пытается бежать по этим коридорам, начинают вести огонь — минометный, артиллерийский. Чтобы люди не выходили. Почему? Это живой щит для того, чтобы продолжать находиться на своих объектах Андрей Кошкин.

Источник фото: РИА «Новости»

Северодонецк и Лисичанск вместе имеют большое тактическое значение, пояснил Кнутов. Контроль над этими территориями позволит российским войскам, а также вооружениям ЛДНР выйти с востока на славянско-краматорскую группировку. С севера войска уже идут. И одновременно идут бои вокруг Авдеевки и Марьинки.

«Это достаточно серьезные операции. Славянско-Краматорскую группировку оценивают в 30 тысяч человек. Прекрасно понимаем, что так просто их не окружить и так просто их не взять. Будем отгрызать по кусочку и перемалывать, как в Северодонецке и Лисичанске. Но разгром Северодонецка и Лисичанска означает полный контроль над ЛНР. <…> Это крайне важно», — заключил Кнутов.