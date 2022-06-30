Володин объяснил обмен пленных боевиков «Азова» Россией

Среди пленных, которых обменивает Россия, есть боевики «Азова»*, но только тяжелораненые. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин сегодня на заседании парламента.

«Такие решения принимаются, исключительно когда [пленный] тяжело ранен и тех случаях, когда ранен и дальше уже не будет участвовать в боевых действиях. <…> По всем участникам батальона „Азов“* ведутся предметные следственные мероприятия: кто в чем замешан, чем занимался», — пояснил Володин.

Комментируя обмены военнопленными, парламентарий заявил, что в этом вопросе «надо бороться за каждого» русского бойца, написали «Известия».

Накануне состоялся обмен пленными в формате «144 на 144». По данным Минобороны, его провели по прямому указанию Верховного главнокомандующего ВС России, президента Владимира Путина. Практически все освобожденные ранены, им уже оказывают медицинскую помощь. Украинская сторона сообщала, что среди обмененных были 43 «азовцев».*

Общее количество украинских военнослужащих, захваченных или сдавшихся в плен, уже превысило шесть тысяч человек.

* «Азов» — запрещенная в России экстремистская организация.