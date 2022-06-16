Иностранные наемники и ВСУ на химкомбинате «Азот» используют тактику террористов. Они знают, что будут разбиты на открытом пространстве, поэтому защищаются мирным населением. Но их ждет та же участь, что и националистов на заводе «Азовсталь». Своим мнением с «360» поделился заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин.

Далее — прямая речь.

Скорее всего, на химкомбинате «Азот» все идет по тому же сценарию, что и на комбинате «Азовсталь». Там тоже точно так же прятались украинские боевики и иностранцы, которые забрали с собой мирных жителей, а затем не выходили по гуманитарным коридорам. Напомню, что потом, конечно же, сами стали вести переговоры.

Сейчас с „Азотом“ тоже есть связь. Я думаю, что в ближайшее время завершение будет таким же, как на „Азовстали“, то есть сдача в плен

Особенность боя в городе заключается в том, чтобы найти наиболее укрепленные и труднодоступные в инженерном отношении объекты, для того чтобы как можно дольше там продержаться. Именно таковы промышленные зоны «Азовсталь» и «Азот». Они и являются теми объектами, где командиры и иностранные наемники автоматически стремятся скрыться и продолжить хотя бы имитацию своего сопротивления.

Тактика террористов

Тактика живого щита — это тактика, которую сейчас исповедуют все террористические организации и те иностранные инструкторы, которые готовили и нацбатальоны, и подразделения ВСУ. Они как раз и натаскивали украинцев на такую методику.

Исторически бандеровцы так и воевали против мирного населения. Они терроризировали обычных людей и прикрывались во время какой-нибудь стычки обязательно простыми жителями. Это суть их организации боя

Источник: РИА «Новости»/Виктор Антонюк

Ведь ВСУ не сталкиваются напрямую с российской армией на открытой местности, потому что понимают, что будут там разбиты. По-моему, совсем недавно был случай, когда боевик прикрывался мирным населением. Но когда надобность отпала, он расстрелял тех, за кем прятался, и просто ушел.

Эту тактику используют боевики на Ближнем Востоке. Мы знаем, что представители международного терроризма на Кавказе тоже использовали захват заложников и прятались за ними. Это чисто террористический почерк, и его по всему миру используют отпетые террористы.

Военное преступление

Напомню, что в общем-то все, что сопряжено с нанесением целенаправленно ударов, как сейчас ВСУ бьют по жилым кварталам, — это военное преступление. К ним же относят издевательства и насилие над мирными жителями.

Преступление — это ситуация, когда с оружием в руках и под страхом смерти людей заставляют выполнять какие-то приказы. Помимо этого, ВСУ сами уничтожают мирное население, они относятся как к каким-то туземцам. Наверное, такая тактика идет свыше. Иностранные инструкторы натаскивают на такую методику ведения боя.

Я считаю, что те три террориста, которые были осуждены в ДНР и приговорены к высшей мере наказания, — это как раз тот случай ответственности за преступление. Они стали представителями такого прецедента.