Президент Украины Владимир Зеленский сравнил с преступлением невыделение Евросоюзом обещанных ранее восьми миллиардов евро. Однако европейские страны уже начали задумываться о собственных экономических проблемах, которые им создает поддержка украинских войск. Теперь они продолжат оттягивать передачу средств под любым предлогом, сообщил эксперт по безопасности, член КС Росгвардии, ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества, эксперт по ОДКБ Роман Насонов.

Далее — прямая речь собеседника «360».

Европа не спешит отдавать деньги Украине

Запад в этой ситуации немонолитен, разделяется на США и Европу, которые под видом попытки влияния исполняют задачи, которые ставят американцы, но тратят свои деньги. Европа понимает, что в преддверии зимы экономика рушится. Стоимость 100 киловатт электроэнергии превышает две тысячи евро, это космические деньги.

Поэтому Европа под любым предлогом минимизирует траты на Украину Роман Насонов ветеран боевых действий.

Они понимают, что вероятность возврата денег от Украины падает с каждым днем, поэтому к решению этого вопроса не стремятся, затягивают поставку вооружения и денег. Также они лечат десятки тысяч раненых украинских военных, восстанавливают технику ВСУ.

Источник фото: РИА «Новости»

«Мешаешь зарабатывать? В расход»

Украинские наемники расстреляли мирных людей в Харьковской области за отказ отдать свои дома, потому что они не питают ничего к этим людям. Есть информация, что наемники с целью освободить занятые для обороны места силой пытались выгнать жителей из принадлежащих им жилых помещений. На справедливое несогласие в не обладающих оружием мирных жителей были произведены выстрелы, в результате чего получилась трагедия.

Источник фото: SecurSerUkraine

Данные факты присутствуют при исполнении обязанностей наемниками. Потому что для них эти жители не являются объектами, которые они прибыли защищать, объектами, в отношении которых они восстанавливают справедливость. Они просто некий фон, мешающий зарабатывать деньги и решать поставленные перед ними задачи.

Украинские военные не хотят попасть в пекло

Моральное состояние фашистских войск Украины находится на грани, что была когда-то в СССР, во времена приказа «ни шагу назад». Но тогда это была огромная территория и огромное превосходство. Украинские военные не хотят воевать, это важная особенность, которая даст результат и позволит нам более качественно двигаться вперед.