Зеленский обвинил ЕС в нежелании выделять Украине обещанные 8 млрд евро
Зеленский заявил, что ЕС искусственно задержал 8 миллиардов евро для помощи Украине
Евросоюз задолжал Украине восемь миллиардов евро в рамках макрофинансовой помощи. Украинский лидер Владимир Зеленский сравнил ситуацию с преступлением.
Президент Украины пожаловался, что ему приходится «ежедневно и разными способами» напоминать некоторым лидерам стран ЕС об обещанной сумме. Слова Зеленского привело украинское агентство УНИАН.
«Нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат», — заявил он.
Зеленский подчеркнул, что обещанная Украине сумма «пока заторможена». Задержку макрофинансовой помощи украинский лидер счел искусственной.
«Это либо преступление, либо ошибка», — заметил он.
По словам Зеленского, выделение средств заблокировало одно из государств ЕС. Называть его президент Украины не стал.
СМИ писали, что Зеленский ищет прямые контакты с председателем КНР Си Цзиньпином и хочет обсудить с ним конфликт с Россией. Китайцев желание украинского лидера возмутило.