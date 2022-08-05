Зеленский обвинил ЕС в нежелании выделять Украине обещанные 8 млрд евро

Евросоюз задолжал Украине восемь миллиардов евро в рамках макрофинансовой помощи. Украинский лидер Владимир Зеленский сравнил ситуацию с преступлением.

Президент Украины пожаловался, что ему приходится «ежедневно и разными способами» напоминать некоторым лидерам стран ЕС об обещанной сумме. Слова Зеленского привело украинское агентство УНИАН.

«Нельзя делать заложниками их нерешительности или бюрократизма украинских пенсионеров, наших переселенцев, наших учителей и других наших людей, которые зависят от бюджетных выплат», — заявил он.

Зеленский подчеркнул, что обещанная Украине сумма «пока заторможена». Задержку макрофинансовой помощи украинский лидер счел искусственной.

«Это либо преступление, либо ошибка», — заметил он.

По словам Зеленского, выделение средств заблокировало одно из государств ЕС. Называть его президент Украины не стал.

СМИ писали, что Зеленский ищет прямые контакты с председателем КНР Си Цзиньпином и хочет обсудить с ним конфликт с Россией. Китайцев желание украинского лидера возмутило.