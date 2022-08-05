Россию назвали виновной в трехкратном повышение цен на газ в Польше

Трехкратное повышение цен на природный газ по итогам 2022 года произойдет в Польше. С таким прогнозом на официальном сайте выступил топливный концерн ORLEN.

«Мы думаем, что по итогам 2022 года стоимость газа в Польше повысится в три раза по сравнению с ценами 2021 года», — говорится в сообщении компании.

Также ORLEN обвинил Россию в сложившейся ситуации, отметив, что дополнительные риски принесет желание многих стран Евросоюза ограничить потребление газа.

«Из-за политики России и ограничения поставок газа через газопровод „Северный поток — 2“ ухудшилась ситуация на газовом рынке», — добавили в концерне.

Помимо этого, ORLEN предположил, что увеличится и цена электричества, примерно в 2,6 раза.

«Предполагаем, что стоимость электричества вырастет до 1000 злотых МВт/ч из-за цен на уголь и газ, вызванных ростом стоимость квот на выбросы СО2 и геополитической ситуации», — заключили в компании.

Ранее радиостанция RMF FM сообщила, что имеющихся запасов газа Польше хватит до марта 2023 года.