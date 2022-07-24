Четыре наемника, воевавших на стороне ВСУ, погибли на территории Донбасса. В группу входили два американца, канадец и швед, написала газета Politico.

Как заявил изданию командир иностранных военных Руслан Мирошниченко, в Донбассе погибли четыре наемника. Речь идет об американцах Люке Люцишине и Брайане Янге, канадце Эмиле Антуане Рой-Сируа и шведе Эдварде Патриньяни. Военные стали жертвами обстрела. Они погибли 18 июля в районе села Григорьевка.

Подразделение иностранцев базировалось рядом с Северском. Бойцы должны были расчистить овраг, где российские войска пытались переправиться через реку. Во время выполнения задания наемники оказались в засаде.

Ранее представитель Госдепа США сообщил, что в Донбассе погибли два американца. При этом он не стал раскрывать имен военнослужащих.

«Мы находимся в контакте с семьями погибших в это тяжелое время, нам больше нечего добавить», — говорил представитель Госдепартамента.

Американские власти неоднократно призывали жителей страны воздержаться от поездок на Украину, в том числе для участия в боевых действиях.