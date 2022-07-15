Росгвардейцы нашли в ЛНР доказательства массового дезертирства в ВСУ

Сотрудники Росгвардии обнаружили в ЛНР документы, подтверждающие массовое дезертирство в подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства ТАСС.

«В Луганской Народной Республике спецназовцы Росгвардии изъяли документы, подтверждающие факты массового дезертирства военнослужащих парашютно-десантных подразделений ВСУ», — сказано в сообщении.

По сведениям ведомства, с апреля по июнь 2022 года десятки солдат и сержантов парашютно-десантных рот 2-го парашютно-десантного батальона войсковой части А1126 самовольно покинули передний край обороны под всевозможными предлогами. Их личные данные значатся в десятках рапортов командира 2-го парашютно-десантного батальона.

«Украинские десантники бегут из войск, пользуясь любой возможностью, в том числе не возвращаются из отпуска по семейным обстоятельствам», — добавили в Росгвардии.

Там отметили, что поиски дезертиров по месту проживания пока не принесли результатов.