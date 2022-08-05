ВСУ открыли стрельбу по жителям Харьковской области из-за желания занять их дома

Командиры ВСУ пытались принудительно выселить жителей Харьковской области из их домов и разместить там иностранных наемников. В результате случившегося девять мирных пострадали. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В Харьковской области девять местных жителей пострадали в результате конфликта с командирами подразделений 92-й механизированной бригады ВСУ», — сказано в сводке ведомства.

Командование соединения хотело разместить на участках около домов мирных жителей позиции артиллерии и военной техники. Иностранные наемники и националисты, чтобы пресечь протесты, устроили стрельбу. В итоге четыре местных жителя Шестакова и пять человек из Верхнего Салтова получили ранения различной степени тяжести.

Министерство обороны РФ также сообщило, что российские и Союзные войска в ходе спецоперации уничтожили свыше пяти тысяч единиц бронетехники и реактивных систем залпового огня (РСЗО).