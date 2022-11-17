Мир 17 ноября 2022, 10:10 Киевский режим попросил у США запчасти к электростанциям — СМИ Politico: власти Украины попросили США и ЕС помочь восстановить инфраструктуру энергетики freepik

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Правительство Украины предупредило США и страны Евросоюза о дефиците материалов и оборудования для восстановления объектов энергетической инфраструктуры после ракетных ударов. Об этом рассказали источники Politico.

На Украине уверены, что Россия в ближайшие дни усилит атаки. Если это произойдет, энергетикам не хватит запасных частей для возобновления тепло- и электроснабжения. Чиновники через разведку предупредили об этом американских и европейских коллег. Они попросили помощи. Информацию подтвердили представители конгресса США и некий западный чиновник.

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«Украина нуждается в ключевых компонентах, таких как генераторы, трубы и арматура, для ремонта инфраструктуры. Киев пытается восстановить поврежденную инфраструктуру», — рассказали они.

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Сбои в сфере энергетики потянут за собой проблемы в других отраслях. Например, остановится производство продуктов питания и грузоперевозки. Это критически важно для мирных жителей и военных, поэтому нехватка запчастей может привести к смертельным последствиям.

В стране ввели график планового отключения света, чтобы стабилизировать энергосистему. Однако регулярно происходят сбои. Например, 17 ноября холдинг ДТЭК предупредил о таком риске.