Спецоперация 08 марта 2024, 11:56 Дефицитные образцы техники НАТО уничтожили в зоне СВО за несколько дней РИА «Новости»: в зоне СВО уничтожили самые дефицитные образцы техники НАТО Staff Sgt. Matthew Foster/Keystone Press Agency/globallookpress

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Российским войскам за последние несколько дней удалось уничтожить в зоне спецоперации самые дефицитные образцы военной техники НАТО. Об этом сообщило РИА «Новости».

Агентство обратило внимание на то, что на Авдеевском направлении сожгли три американских танка Abrams, которые так берегли ВСУ. Поразить удалось и шведскую САУ Archer, и реактивную систему залпового огня HIMARS в глубоком тылу противника.

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«Российская армия записала в свой актив все образцы техники НАТО, предоставленной на сегодняшний день Украине», — подытожили в материале.

Ранее, 6 марта, Минобороны РФ также впервые за время СВО отчиталось об уничтожении французской авиабомбы Hammer. На следующий день стало известно, что в зоне спецоперации ликвидировали еще одну такую бомбу.

СМИ писали, что под Угледаром ВС России превратили в металлолом польскую САУ Krab.

Кроме того, появилось видео — правда, еще осеннее, — на котором два немецких танка ВСУ Leopard 2А4 сталкиваются друг с другом и в результате сгорают.