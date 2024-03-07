Спецоперация 07 марта 2024, 15:33 ВС России поразили склад топлива для военной техники и пункт управления бригады ВСУ Минобороны: ВС России поразили склад топлива для военной техники ВСУ РИА «Новости»

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Российские военнослужащие поразили склад топлива для военной техники ВСУ и пункт управления украинской десантно-штурмовой бригады. Об этом сообщило Минобороны. Кроме того, удалось поразить живую силу и военную технику Вооруженных сил Украины в 109 районах.

Добиться этого результата удалось силами авиации, ракетных войск, артиллерии. Помимо этого, использовались беспилотники.

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Оборонное ведомство также отчиталось о том, что за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили шесть реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и французскую управляемую авиабомбу AASM Hammer, а также уничтожили 123 беспилотника ВСУ. Дроны сбивали в ЛНР, Харьковской области, Запорожской и Херсонской областях.

Накануне, 6 марта, Минобороны впервые сообщило об уничтожении французской авиабомбы Hammer в зоне спецоперации. За предыдущие сутки ПВО также сбили девять реактивных снарядов HIMARS и уничтожили 135 украинских беспилотников.