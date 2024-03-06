Спецоперация 06 марта 2024, 17:41 Минобороны впервые отчиталось об уничтожении французской бомбы Hammer в зоне СВО РИА «Новости»

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Министерство обороны впервые сообщило об уничтожении французской авиабомбы Hammer в зоне спецоперации. Сводку опубликовали 6 марта.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбита <…> управляемая авиационная бомба AASM Hammer производства Франции», — говорится в заявлении.

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Помимо этого, средства ПВО сбили девять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и уничтожили 135 беспилотников ВСУ. Дроны сбивали над ДНР, ЛНР и Запорожской областью.

Кроме того, Минобороны подтвердило уничтожение еще одного танка Abrams. Его ликвидировали одним выстрелом. У ВСУ довольно мало таких танков, и, по некоторым данным, ВС России уже вывели из строя многие из них. Запад явно переоценил Abrams, как ранее и другую свою технику, отметил глава ДР Денис Пушилин. Он пояснил, что танки представляют угрозу, однако российские военнослужащие успешно справляются со всеми возникающими вызовами.