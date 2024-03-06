06 марта 2024, 17:41
Минобороны впервые отчиталось об уничтожении французской бомбы Hammer в зоне СВО
Министерство обороны впервые сообщило об уничтожении французской авиабомбы Hammer в зоне спецоперации. Сводку опубликовали 6 марта.
«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбита <…> управляемая авиационная бомба AASM Hammer производства Франции», — говорится в заявлении.
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Помимо этого, средства ПВО сбили девять реактивных снарядов американской системы залпового огня HIMARS и уничтожили 135 беспилотников ВСУ. Дроны сбивали над ДНР, ЛНР и Запорожской областью.
Кроме того, Минобороны подтвердило уничтожение еще одного танка Abrams. Его ликвидировали одним выстрелом. У ВСУ довольно мало таких танков, и, по некоторым данным, ВС России уже вывели из строя многие из них. Запад явно переоценил Abrams, как ранее и другую свою технику, отметил глава ДР Денис Пушилин. Он пояснил, что танки представляют угрозу, однако российские военнослужащие успешно справляются со всеми возникающими вызовами.
Минобороны РФ
Франция
Специальная военная операция РФ на Украине
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