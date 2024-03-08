Спецоперация 08 марта 2024, 04:07 Польскую самоходку «Краб» превратили в металлолом под Угледаром «РВ»: под Угледаром ВКС России уничтожили польский «Краб» и ангар с техникой РИА «Новости»

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ВСК России точным ударом управляемых бомб ФАБ-250 уничтожили польскую САУ «Краб» и ангар с техникой ВСУ под Угледаром. Об этом сообщили в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Российские разведчики выявили в Новоукраинске ангары, в которых ВСУ прятали боевую технику. Там же засекли польскую самоходную установку «Краб», которую собирались укрыть в ангаре.

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На цель оперативно навели самолеты ВВС России, которые уничтожили ее планирующими бомбами ФАБ-250. Польскую самоходку «превратили в металлолом».

В октябре прошлого года в районе села Работино произошла авария, в результате которой ВСУ лишились еще двух танков Leopard 2А4 немецкого производства. Две боевые машины врезались друг в друга, после чего их атаковали российские войска. Техника сгорела.