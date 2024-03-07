Спецоперация 07 марта 2024, 19:00 Два украинских танка Leopard врезались друг в друга и сгорели РИА «Новости»

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В Сети появилось снятое с близкого расстояния видео, на которое попали два танка ВСУ немецкого производства Leopard 2А4, уничтоженные в результате столкновения друг с другом. Кадрами поделилась «Российская газета».

Авария произошла в районе села Работино в конце октября 2023 года. После столкновения бронемашины атаковали противотанковыми средствами. Техника выгорела изнутри, а элементы ходовой части — опорные катки — оплавились.

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Уничтожение очередного западного танка Abrams на Авдеевском направлении 6 марта подтвердили в Минобороны. Бронетехнику ликвидировали с первого выстрела. На тот момент Вооруженные силы Украины лишились уже двух танков на этом направлении. Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что на Западе явно переоценили танки Abrams.