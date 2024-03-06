Спецоперация 06 марта 2024, 11:40 Запад переоценил отправленные на Украину танки Abrams Пушилин: у ВСУ могло остаться всего два танка Abrams Karolis Kavolelis via www.imago-/www.imago-images.de/globallookpress

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Западная пропаганда переоценила танки Abrams — из переброшенных на Авдеевское направление пяти бронемашин уже уничтожили три. Об этом РИА «Новости» рассказал глава ДНР Денис Пушилин на полях Всемирного фестиваля молодежи.

«По нашим данным, на Авдеевское направление было переброшено по меньшей мере пять танков. Удалось ли [какие-то] из трех подбитых уже вывезти на нашу территорию, у меня информации пока нет», — отметил он.

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Пушилин напомнил, что ранее на Западе преувеличивали возможность и другой техники, однако ВС России демонстрировали, что и ее можно уничтожить. Это не значит, что танки Abrams бесполезны или не представляют угрозы, — просто российские силы способны справляться и с такими вызовами, подчеркнул глава республики.

Уничтожение третьего танка Abrams в зоне спецоперации накануне, 5 марта, попало на видео. Российские военнослужащие уничтожили под Авдеевкой лучшие американские бронемашины.