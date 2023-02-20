Спецоперация 20 февраля 2023, 08:06 ЧВК «Вагнер» прорвала оборону ВСУ в Берховке — СМИ «Русская весна»: бойцы ЧВК «Вагнер» прорвали оборону ВСУ в Берховке РИА «Новости»

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Бойцам штурмовых групп ЧВК «Вагнер» удалось прорвать обороны украинских войск в Берховке, сообщило издание «Русская весна». Вагнеровцы заняли северную часть поселка в результате ожесточенных боев.

У Ягодного они движутся вдоль лесополосы, готовясь к удару с фланга.

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По данным СМИ, украинские военные пропагандисты подтвердили, что российская армия прорвала оборону южнее Парасковиевки, чтобы вбить клин между Берховкой и Ягодным. Также сообщается о продолжении ожесточенных атак в Артемовске.

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Власти Украины уже готовят население к сдаче Артемовска, сообщил «360» ранее военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ситуация на этом направлении оказалась сверхсложной для украинской армии. Российские силы организовали эвакуацию жителей пригорода.

У ВСУ нет цели защищать Артемовск любой ценой, заявил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, бои продолжатся, «пока это разумно». При этом глава его офиса Андрей Ермак исключил вывод войск из Артемовска.