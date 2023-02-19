Мир 19 февраля 2023, 16:59 Украина отказалась вывести войска из Артемовска Глава офиса Зеленского Ермак исключил вывод войск из Артемовска Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360tv в

Выход украинских военных из почти окруженного Артемовска исключен. Такое заявление в беседе с британским изданием The Sunday Times сделал глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он подчеркнул, что украинские военные продолжат оборону города и никто не рассматривает их уход.

Реклама

«Мы его обороняем и уходить не планируем», — ответил Ермак о нахождении украинских военных в Артемовске.

Реклама

Российские военные на этой неделе улучшили свои позиции для освобождения Артемовска после взятия поселка Красная Гора и перекрытия дороги, ведущей из города в Часов Яр. Об этом заявил временно исполняющий главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он подчеркнул, что украинские войска остаются в Артемовске, вокруг которого постепенно сжимается кольцо.

Предпосылок для быстрого освобождения города не увидел российский предприниматель Евгений Пригожин. Он пояснил, что на улицах начались ожесточенные бои — там идет перемалывание сил. По словам Пригожина, бойцы частной военной компании «Вагнер» сейчас сражаются за каждый дом. В это же время командование ВСУ направляет к городу все новые резервы.