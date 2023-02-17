Эксклюзив 17 февраля 2023, 22:24 Онуфриенко: Украина готовит население к сдаче Артемовска Военный аналитик Онуфриенко: положение ВСУ в Артемовске ухудшается

Читать 360tv в

Российские войска продолжают движение в ряде направлений. Ожесточенные бои в зоне Артемовска с каждым днем ухудшают положение ВСУ, а власти Украины начали готовить население к сдаче города, рассказал «360» военный аналитик Михаил Онуфриенко.

Реклама

Далее — его прямая речь.

Продолжения боев

На фронте без перемен. Продолжается зачистка северо-восточнее Купинска, левого берега реки Оскол от поселка Двуречного, которое уже освободили до поселка Синьковки, за которое идут бои.

Южнее на всем фронте от Макеевки, Балка Журавка и до Диброво продолжаются бои приблизительно в тех же позициях. Войска продвигаются вперед, освобожденных населенных пунктов нет.

На другом берегу Северского Донца продолжаются бои вокруг Сировска. Наши войска бьются в Верхнекаменском. Положение осложняется тем, что севернее не удается взять Григоровку, которая находится между Серебрянкой и Белогоровкой.

А южнее бои продолжаются в Спорном, на восточных окраинах. Его целиком освободить пока не получается. Еще южнее ведутся бои под Раздоловкой.

Ситуация вокруг Артемовска

Вокруг Артемовска положение ВСУ продолжает ухудшаться. Сейчас наши закрепились на трассе Бахумат-Славенск около Васильевки и Верховки, а также вплотную продвинулись к селу Зализнянское. Заняли высоты западнее Благодатного.

В самом Артемовске бои продолжаются в питомнике «Ягодном». К юго-западу от города сейчас вагнеровцы ведут бои у поселка Красное. Участок трассы до Константиновки перерезан, линия фронта проходит непосредственно по обе стороны от поселка.

При этом Киев готовит подмандатное население к сдаче Артемовска. Глава МИД Кулеба сообщил: «Если мы отступим, Бахмутом станет какой-нибудь другой город».

Креативные планы Киева

На Западном фронте бои идут не только в районе Угледара, но и на дорогах между населенными пунктами Орехово и Пологий. Орехово — это мощный укрепрайон ВСУ на Запорожском направлении.

Между тем в Севастополе пресечена очередная попытка атаковать, на это раз электростанцию. Очередной беспилотник был сбит. Еще один беспилотник сегодня пытался атаковать аэродром в Брянске. Тоже был сбит. При этом стоит обратить внимание на то, что до ближайших ВСУ от аэродрома более 100 километров.

И немного креатива со стороны с той стороны мушки. Немецкий Spiegel раскрыл планы киевской хунты по спасению энергической инфраструктуры. Ее планируют просто закопать, но если быть точным, то Киев хочет разместить под землей примерно 90 крупных подстанций. Местные сверхразумы в своем успехе уверены, но, как всегда, все упирается в деньги. А денег нет.