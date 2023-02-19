Общество 19 февраля 2023, 18:38 ВС России организовали эвакуацию жителей пригородов Артемовска Мэр Шахтерска Шатов сообщил об эвакуации жителей пригородов Артемовска РИА «Новости»

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Эвакуацию жителей пригородов Артемовска проводят российские силы. Об этом ТАСС сообщил мэр Шахтерска Александр Шатов.

«Из предместий Артемовска эвакуируют местных жителей. Их везут к нам», — сказал он.

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На этой неделе российские военные освободили поселок Красная Гора и перекрыли дорогу, ведущую из города в Часов Яр.

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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинские войска остаются в Артемовске, вокруг которого сжимается кольцо. Он также выразил уверенность, что в обозримом будущем будет освобождена Марьинка.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак исключил выход украинских военных из почти окруженного Артемовска. По его словам, ВСУ будут продолжать оборонять город, и их уход никто не рассматривает.

Для ВСУ сложилась сверхсложная обстановка в районе Артемовска. Об этом участникам Мюнхенской конференции по безопасности ранее сообщил командир Вооруженных сил Украины с позывным Мадьяр. Он отметил, что российская армия «давит со всех сторон» большим количеством силами техники и личного состава.