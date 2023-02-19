19 февраля 2023, 18:38
ВС России организовали эвакуацию жителей пригородов Артемовска
Мэр Шахтерска Шатов сообщил об эвакуации жителей пригородов Артемовска
Эвакуацию жителей пригородов Артемовска проводят российские силы. Об этом ТАСС сообщил мэр Шахтерска Александр Шатов.
«Из предместий Артемовска эвакуируют местных жителей. Их везут к нам», — сказал он.
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На этой неделе российские военные освободили поселок Красная Гора и перекрыли дорогу, ведущую из города в Часов Яр.
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Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что украинские войска остаются в Артемовске, вокруг которого сжимается кольцо. Он также выразил уверенность, что в обозримом будущем будет освобождена Марьинка.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак исключил выход украинских военных из почти окруженного Артемовска. По его словам, ВСУ будут продолжать оборонять город, и их уход никто не рассматривает.
Для ВСУ сложилась сверхсложная обстановка в районе Артемовска. Об этом участникам Мюнхенской конференции по безопасности ранее сообщил командир Вооруженных сил Украины с позывным Мадьяр. Он отметил, что российская армия «давит со всех сторон» большим количеством силами техники и личного состава.
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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