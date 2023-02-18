Мир 18 февраля 2023, 22:47 ВСУ заявили о сверхсложной ситуации Артемовске Командир ВСУ с позывным Мадьяр заявил о сверхсложной ситуации в Артемовске РИА «Новости»

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Обстановка в районе Артемовска для ВСУ сверхсложная, они несут потери ежеминутно, сообщил командир Вооруженных сил Украины с позывным Мадьяр. Об этом сообщило РИА «Новости».

В своем заявлении командир ВСУ обратился ко всем участникам Мюнхенской конференции по безопасности.

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«Мы понимаем, что весь мир поддерживает Украину, но нельзя терять ни минуты. Каждая минута <…> увеличивает потери войска. Ситуация на фронте сверхсложная», — сказал командир ВСУ с позывным Мадьяр.

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Российская армия, как отметил украинский военнослужащий, «давит со всех сторон» большим количеством, силами техники и личного состава.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявлял, что освобождение Парасковиевки дает возможность перекрыть дорогу на Часов Яр и прервать снабжение группировки украинских боевиков в Артемовске. По его словам, после перекрытия этого пути снабжения ВСУ российская армия значительно приблизится к освобождению города.

Село Парасковиевка перешло под контроль подразделений ЧВК «Вагнер» 17 февраля. Населенный пункт расположен на севере от Артемовска в районе трассы, связывающей его и город Часов Яр.