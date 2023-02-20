20 февраля 2023, 00:45
ВСУ не станут защищать Артемовск любой ценой — Зеленский
Зеленский: ВСУ не будут защищать Артемовск до последнего бойца
У Вооруженных сил Украины нет цели защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил в интервью газете Corriere della Sera.
«Это не особенно большой город. Собственно, как и многие другие <…> в Донбассе. Нам важно его отстоять, но не любой ценой, чтобы все погибли. Мы будем воевать, пока это разумно», — отметил он.
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По мнению Зеленского, российские войска потом хотят пойти до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и до Днепра. Он подчеркнул, что украинская армия сопротивляется и готовит контрнаступление.
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В ответ на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о нежелании видеть Россию «разгромленной», Зеленский заявил, что его коллега «тратит время».
«Это будет бесполезный диалог, Макрон на самом деле тратит время. Я пришел к выводу, что мы не в силах изменить позицию России», — добавил президент Украины.
Ранее власти Украины отказались вывести ВСУ из Артемовска. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, оборона города продолжится и никто не рассматривает уход военных.
Владимир Зеленский
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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