Спецоперация 20 февраля 2023, 00:45 ВСУ не станут защищать Артемовск любой ценой — Зеленский Зеленский: ВСУ не будут защищать Артемовск до последнего бойца РИА «Новости»

Читать 360tv в

У Вооруженных сил Украины нет цели защищать Артемовск любой ценой и до последнего солдата. Об этом президент страны Владимир Зеленский заявил в интервью газете Corriere della Sera.

«Это не особенно большой город. Собственно, как и многие другие <…> в Донбассе. Нам важно его отстоять, но не любой ценой, чтобы все погибли. Мы будем воевать, пока это разумно», — отметил он.

Реклама

По мнению Зеленского, российские войска потом хотят пойти до Краматорска и Славянска, до границ Донбасса и до Днепра. Он подчеркнул, что украинская армия сопротивляется и готовит контрнаступление.

Реклама

В ответ на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о нежелании видеть Россию «разгромленной», Зеленский заявил, что его коллега «тратит время».

«Это будет бесполезный диалог, Макрон на самом деле тратит время. Я пришел к выводу, что мы не в силах изменить позицию России», — добавил президент Украины.

Ранее власти Украины отказались вывести ВСУ из Артемовска. По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, оборона города продолжится и никто не рассматривает уход военных.