Боевики «Азовстали» готовятся к капитуляции

Украинские боевики впервые вышли из «Азовстали» в Мариуполе с белым флагом. Российские военные выдвинулись навстречу группе в качестве парламентеров. Это переломный момент в ситуации на заводе «Азовсталь», сообщил «360» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный и общественный деятель Константин Сивков.

«Не во всей спецоперации, но конкретно на „Азовстали“ это переломный момент. Они вышли с белым флагом, и на переговорах, по всей видимости, будет решаться вопрос об условиях капитуляции. Возможно», — заметил эксперт.

Силы Донецкой Народной республики заблокировали Мариуполь 2 марта. Тогда же Народная милиция ДНР заявила о необходимости открытия гуманитарных коридоров для вывода мирных жителей. Однако украинские военные срывали эвакуацию, расстреливали людей в подвалах и относились к мариупольцам как к заложникам. Впрочем, к концу апреля из Мариуполя все же удалось эвакуировать более 142 тысяч жителей.

Часть населения оказалась в помещениях «Азовстали» вместе с украинскими боевиками. Вооруженным силам России удалось освободить Мариуполь, однако остатки националистических формирований по-прежнему скрывались в промзоне. Президент России Владимир Путин ради сохранения жизни российских военных запретил штурмовать промзону.

У боевиков заканчиваются запасы продовольствия. С недавнего времени они пытаются обменивать узников на еду.