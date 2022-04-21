Путин приказал отменить штурм промзоны на «Азовстали»

Президент РФ Владимир Путин приказал отменить штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе, назвав его нецелесообразным. Об этом написал ТАСС.

Свое решение Путин объяснил соображениями сохранения жизни российских военных. Не нужно лезть в катакомбы, надо заблокировать промышленную зону в «Азовстали» «так, чтобы муха не пролетела», подчеркнул глава государства.

Президент заявил, что РФ гарантирует жизнь и достойное обращение военным Украины, которые покинут территорию «Азовстали».

Владимир Путин также назвал боевую работу ВС РФ по Мариуполю успехом, а всех участников освобождения — героями. Он предложил увековечить память тех, кто пожертвовал жизнью в Донбассе.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил об освобождении города утром 21 апреля. Этого удалось добиться благодаря Вооруженным силам Российской Федерации и Народной милиции Донецкой Народной Республики. Остатки формирований националистов укрылись в промышленной зоне «Азовстали».