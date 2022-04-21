ВС России освободили Мариуполь. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

«Уважаемый Владимир Владимирович, Вооруженными силами Российской Федерации и Народной милицией Донецкой Народной Республики сегодня освобожден Мариуполь. Остатки формирований националистов укрылись в промзоне», — заявил он. Встречу президента и министра обороны показал телеканал «Россия 24».

Шойгу добавил, что боевики заблокированы на территории завода «Азовсталь». Несмотря на их противодействие, удалось эвакуировать более 142 тысяч жителей Мариуполя, освободить всех заложников в порту.

Путин посчитал нецелесообразным штурм «Азовстали» и дал приказ отменить его. Он потребовал заблокировать промзону завода так, чтобы «муха не пролетела». Он объяснил такое решение желанием сохранить жизни российских военнослужащих.

«Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружие, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с международно-правовыми актами», — заявил глава государства.

Он гарантировал медицинскую помощь всем раненым.

«Завершение боевой работы по освобождению Мариуполя — это успех! Поздравляю вас!» — сказал Путин.

Президент назвал всех освободителей Мариуполя героями.