Группа боевиков вышла из «Азовстали» с белым флагом

Группа украинских боевиков вышли с территории мариупольского завода «Азовсталь» с белым флагом. Об этом сообщил в Telegram командир батальона «Восток» Народной милиции Донецкой Народной Республики Александр Ходаковский.

«Группа противника с белым флагом вышла на дорогу, ведущую с моста, где принимали эвакуированных гражданских, вглубь „Азовстали“ — навстречу им выдвинулись российские военные в качестве парламентеров», — написал он.

Ходаковский добавил, что это «первый личный контакт за все время блокады Мариуполя».

С территории завода уже удалось увезти 176 мирных жителей. Сегодня гуманитарным коридором воспользовались еще 50 человек. Накануне «Азовсталь» покинул 51 житель. Эвакуированных вывозят с территории комбината, а затем на большом комфортабельном автобусе доставляют в пункт временного размещения в Безыменном. Там люди получают необходимую помощь.

У боевиков на «Азовстали» кончаются вода и продукты, поэтому они пытаются обменять людей на еду.