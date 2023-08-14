Транспорт 14 августа 2023, 10:42 Производство Lada Largus в Тольятти возобновили на месяц раньше срока «АвтоВАЗ» 14 августа возобновил выпуск Lada Largus в Тольятти РИА «Новости»

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В Тольятти возобновили производство Lada Largus. Первые машины сойдут с конвейера 14 августа, объявил на своем сайте «АвтоВАЗ».

«Компания перезапускает производство этого автомобиля на месяц раньше намеченного срока», — заявили в компании.

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Первые машины выпустят с конвейера 14 августа, а всего до конца месяца соберут 650 автомобилей и машинокомплектов электромобилей Lada e-Largus. Опытную партию создадут в Ижевске до конца 2023 года.

Вдобавок создадут несколько кузовов для наладки технологического оборудования на новом месте. Во втором квартале 2024 года производство Lada Largus перенесут из Тольятти в Ижевск, чтобы занять линию выпуском Lada Vesta, начать выпуск нового кроссовера на ее базе и запустить изготовление седана Lada Aura.

В следующем году компания начнет производство Lada Iskra. Глава «АвтоВАЗа» Максим Соколов предложил президенту России Владимиру Путину испытать новинку.