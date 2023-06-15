Транспорт 15 июня 2023, 20:16 АвтоВАЗ раскрыл название нового автомобиля вместо Lada Granta Глава АвтоВАЗа Соколов: замену Granta назовут Lada Iskra

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В конце 2024 года выпустят новое семейство автомобилей АвтоВАЗа. Так называемую обновленную Granta назовут Lada Iskra. Об этом рассказал президент компании Максим Соколов в ходе брифинга на Петербургском международном экономическом форуме, сообщило РИА «Новости».

«Новое семейство автомобилей, приходящее на смену Granta, будет называться Iskra», — отметил он.

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По его словам, правление компании уже утвердило это название. Под этим брендом реализуют новое семейство. Соколов также говорил о том, что экспорт машин Lada вырастет до 10-15 тысяч в текущем году. А в следующем году АвтоВАЗ собирается повысить экспорт до 50 тысяч экземпляров.

Также представители компании сообщили о планах официально запустить производство на заводе «Лада Санкт-Петербург».

В Сети появились слухи о том, что АвтоВАЗ якобы провернул аферу и выдал абсолютную копию китайской машины за свою новую модель, которую представили на ПМЭФ-2023. Однако информация оказалась фейком.