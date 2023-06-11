Общество 11 июня 2023, 11:27 Платиновая Lada Vesta NG поступит в продажу до конца года Глава «АвтоВАЗа» Соколов анонсировал продажу Lada Vesta NG в двух новых цветах РИА «Новости»

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Автомобиль Lada Vesta NG поступит в продажу в двух новых цветах — коричневом и платине — до конца года. Об этом сообщил РИА «Новости» президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов.

«У Lada Vesta NG в общей сложности будет пять цветов: белый, черный, серебро, платина и коричневый», — рассказал президент автоконцерна.

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Модель уже представили в белом, черном и серебряном цветах. Продажи автомобилей в новой гамме цветов стартовали 9 июня. Стоимость машин начинается от 1,24 миллиона рублей.

Говоря о новых расцветках автомобиля в перспективе, Соколов подчеркнул, что это будет зависеть от производителей лакокрасочных материалов: пигменты, должны сочетаться с базовыми красками, которые использует отечественный автоконцерн.

Ранее топ-менеджер анонсировал презентацию новой Lada Granta в 2024 году. Маркетинговая кампания модели начнется в середине следующего лета.