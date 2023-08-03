Транспорт 03 августа 2023, 15:12 Путину предложили испытать новую бюджетную модель Lada Президент «АвтоВАЗа» Соколов предложил Путину проехать на бюджетном авто Lada Iskra РИА «Новости»

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В 2024 году «АвтоВАЗ» выпустит автомобиль Lada Iskra. На совещании о развитии промышленности в Кремле президент компании Максим Соколов предложил президенту России Владимиру Путину одним из первых проехать на этой машине. Фрагмент встречи показали в Telegram-канале Кремлевского пула РИА «Новости».

Руководитель предприятия сообщил, что новая Lada Iskra станет массовым и одним из самых бюджетных автомобилей «АвтоВАЗа». Производство запустят в 2024 году.

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«Конечно это была бы, Владимир Владимирович, большая честь для нас, если бы вы испытали его, как в свое время Lada Kalina», — сказал Максим Соколов.

Владимир Путин протестировал желтую Lada Kalina в 2011 году, напомнили «Известия». Он сделал круг по треку длиной 1,4 километра, а потом поехал на встречу с рабочими.

В 2015 году президент приехал на встречу дискуссионного клуба «Валдай» на зеленой Lada Vesta.Кроме Lada Iskra, «АвтоВАЗ» выпустит Lada X-Cross 5 и Lada Aura.