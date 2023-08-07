Технологии 07 августа 2023, 21:34 Производство Lada Largus перенесут из Тольятти на завод в Ижевске «АвтоВАЗ» приостановит производство Lada Largus для переноса производства в Ижевск Официальный сайт Lada

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Руководство «АвтоВАЗа» приняло решение перенести производство автомобилей Lada Largus из Тольятти на завод в Ижевске. Об этом говорится в распространенном пресс-релизе, фрагменты которого привел ТАСС.

«Правление АО „АвтоВАЗ“ приняло решение о переносе выпуска всего семейства Lada Largus на производственную площадку в Ижевске», — сообщили в компании.

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Перенос производства на площадку в Ижевске планируют завершить во втором квартале 2024 года.

Производитель подтвердил планы по выпуску в августе партии из 635 автомобилей Lada Largus на заводе в Тольятти. Также до конца 2023 года планируют выпустить опытную партию электромобилей E-Largus в Ижевске.

Паузу в выпуске Lada Largus в компании объяснили планами максимально загрузить все три конвейерные линии на заводе в Тольятти. С потока сойдут также новые модели — Lada Iskra, Lada Aura и новый кроссовер на платформе Vesta. Также это позволит российским поставщикам освоить дополнительную номенклатуру компонентов, добавили в компании.

Lada Largus вошла в десятку автомобилей с пробегом, которые пользуются у россиян большим спросом. Исследование проводил классифайд «Авито Авто». Lada Granta и Lada Vesta заняли первое и третье места в рейтинге.