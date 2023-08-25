Транспорт 25 августа 2023, 12:36 Хуснуллин назвал сроки восстановления Крымского моста Вице-премьер Хуснуллин: первую часть Крымского моста восстановят к 15 сентября Nikolay Gyngazov/GlobalLookPress

Читать 360tv в

Рабочие справятся с восстановлением Крымского моста через Керченский пролив в запланированные сроки или немного раньше. Первый участок сдадут к 15 сентября. Зампред правительства Марат Хуснуллин заявил в интервью ТАСС, что ремонтные работы идут по графику.

«Планируем открыть как минимум в срок, как максимум — может на несколько дней пораньше», — сказал он.

Реклама

Поврежденную часть Крымского моста восстановят и откроют к 15 сентября и перенаправят на нее поток машин с другого участка, ныне используемого и тоже задетого во время теракта. Его, по словам Марата Хуснуллина, сдадут к ноябрю.

Ночью 17 июля Крымский мост атаковали надводными беспилотниками. Погибли два человека. Стоимость восстановительных работ оценили в 1,3 миллиарда рублей.

Вновь ударить по мосту пытались в августе, но военные сбили ракеты С-200 в воздухе. Президент Украины Владимир Зеленский признал ответственность страны за атаки. Политолог, независимый аналитик Сергей Станкевич заявил, что произошедшее послало вызов инженерам — им предстоит придумать, как лучше защитить конструкцию от нападений.